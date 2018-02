Adeptos insultam e tentam agredir jornalistas após assembleia do Sporting

Ontem às 21:40 Facebook

Depois do inflamado discurso de Bruno de Carvalho contra a comunicação social no final da assembleia-geral do Sporting, alguns adeptos aguardaram a saída dos jornalistas do pavilhão João Rocha para os insultar e tentar agredir.

No exterior, a PSP rodeou os jornalistas para os proteger de alguns associados mais exaltados, depois de Bruno de Carvalho ter proferido palavras duras contra a comunicação social. Pelo menos um petardo foi usado.

"A partir de hoje não comprarmos mais um jornal desportivo, que também incluo o Correio da Manhã. Não vejam nenhum canal de televisão português, a não ser do Sporting. Não peçam ao presidente para mudar quando é muito mais pornográfico que estejam este tipo de jornais em instituições ligadas ao Sporting", disse o presidente que viu a sua posição reforçada, este sábado.