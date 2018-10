Adeptos invadem academia e agridem jogadores na Argentina

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:26 Facebook

Cerca de 200 adeptos invadiram o centro de treinos do clube argentino Newell´s Old Boys, com o objetivo de "conversar" com a equipa para o duelo com o Rosario Central, para a Taça da Argentina.

O grupo de adeptos invadiu o centro de treinos e conseguiu entrar nos balneários, onde agrediu os jogadores com empurrões e uma barra e entoaram cânticos ofensivos e rebentaram petardos. Brian Sarmiento, agredido com uma barra, foi o jogador mais afetado.

