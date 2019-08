Hoje às 16:45 Facebook

Centenas de adeptos portistas corresponderam à chamada e marcaram presença na saída da equipa para Lisboa, esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, para dar força antes do jogo com o Benfica

"Eu quero o Porto campeão", cantaram os apoiantes azuis e brancos que se deslocaram ao Dragão com o objetivo de apoiar a equipa.

Os azuis e brancos já vão pernoitar em Lisboa, onde defrontam amanhã (19 horas) o Benfica, no Estádio da Luz.

Para agradecerem o apoio, os jogadores saíram do autocarro e alguns, como o guarda-redes Marchesín, até filmaram o momento.