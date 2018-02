Adeptos portistas com dificuldades para entrar na Amoreira

JN Hoje às 17:36 Facebook

Algumas dezenas de adeptos do F. C. Porto estão, nesta quarta-feira, a ter problemas para aceder às bancadas do Estádio António Coimbra da Mota, para assistir à segunda parte do jogo com o Estoril, marcado para as 18 horas, na SportTV1.

Os responsáveis pela organização do encontro na Amoreira tinham alertado para a necessidade de proceder à troca de bilhetes até à última segunda-feira, mas nem todos os adeptos o fizeram.

O F. C. Porto vai entrar a perder por 1-0, para a segunda parte do jogo com o Estoril, da 18.ª jornada da Liga de futebol, interrompido ao intervalo, a 15 de janeiro último, devido a problemas de segurança, numa das bancada do Estádio António Coimbra da Mota.