Adeptos recebem autocarro do Benfica em euforia

Cerca de cem adeptos receberam em euforia nesta sexta-feira o autocarro do Benfica, que chegou a uma unidade hoteleira de Vila Nova de Gaia às 20.30 horas.

É onde a comitiva vai estagiar antes do encontro de sábado à noite, entre dragões e as águias, que se realiza no Estádio do Dragão.

Os apoiantes acenderam tochas e entoaram cânticos na altura em que os jogadores e o treinador Bruno Lage desceram da viatura. No interior do hotel, onde também estavam adeptos, os jogadores distribuíram autógrafos e posaram para selfies, num ambiente de enorme tranquilidade.

Já Rui Costa, administrador da SAD, não se cansou de acenar para a pequena multidão de pessoas que esperou durante uma hora pela chegada da comitiva.