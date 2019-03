Adjunto de Conceição suspenso por 15 dias

JN Ontem às 21:53 Facebook

Diamantino Figueiredo, adjunto de Sérgio Conceição, foi suspenso por 15 dias pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência dos incidentes no momento da entrega das medalhas no jogo que colocou frente a frente F. C. Porto e Sporting, na final da Taça da Liga, em janeiro.

Recorde-se que, no jogo da final da Taça da Liga, entre F. C. Porto e Sporting, realizada no Estádio Municipal de Braga, o treinador de guarda-redes dos dragões reagiu mal aos insultos dos adeptos leoninos e tentou acertar com a medalha num deles.

O CD entendeu que houve tentativa de agressão e puniu Diamantino Figueiredo com uma suspensão de 15 dias.