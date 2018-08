JN 14 Maio 2018 às 17:17 Facebook

A equipa técnica do Sporting, liderada por Jorge Jesus, está reunida com a administração da SAD para discutir a atualidade do clube leonino, apurou o JN.

De referir que o Sporting disse, ontem, adeus à Liga dos Campeões depois de ter perdido (2-1) frente ao Marítimo.

Resultado que levou à contestação dos adeptos, principalmente devido ao erro de Rui Patrício, que deu origem ao segundo golo da equipa da Madeira.