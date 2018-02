Adolescente encanta ao tocar Vivaldi na guitarra elétrica

Hoje às 19:09 Facebook

Twitter

Os Jogos Olímpicos de Inverno, na Coreia do Sul, despediram-se com uma cerimónia marcada por um espetáculo de efeitos visuais e técnicos capazes de perdurar na memória visual de quem assistiu.

Mas será provavelmente uma memória auditiva a que deixou uma marca mais permanente entre os espectadores da cerimónia, a fiar na excitação que tomou conta da Internet após a atuação de Yang Tae-hwan, de 13 anos.

Cabelo farto e encaracolado a cair sobre a larga gola da camisola, óculos redondos de aros finos e casaco de couro. Eis Yang Tae-hwan, o "rocker" cujos "riffs" de guitarra abanaram o Estádio Olímpico de Peyongchang.

O jovem prodígio, cujo aspeto visual também é digno de relevo, encantou os espetadores (e internautas, como já se percebeu) ao tocar na guitarra elétrica um excerto das Quatro Estações de Vivaldi.

Apropriadamente, Yang Tae-hwan tocou "Inverno", o concerto N.º4 quatro da peça "As quatro estações", composta em 1725 por Antonio Vivaldi. A moderna interpretação superou as atuações da cantora CL ou da banda EXO, num espetáculo marcado pela chamada K-Pop, um género musical endógeno da Coreia do Sul marcado por uma grande variedade de elementos audiovisuais.