Adrian Lopez e o Dragão: "Foram cinco anos complicados"

Lesões, empréstimos, azares diversos. Adrian Lopez justifica-se e diz que já superou o fracasso da passagem pelo Dragão. "Estou melhor que nunca", diz o asturiano de 31 anos, que está livre há 17 dias e que diz ter muitas propostas. Ainda não escolheu.

"Tenho ofertas de vários clubes de Espanha, do México, dos Estados Unidos, da Turquia e da China, mas a prioridade é continuar a jogar aos mais alto nível. O dinheiro não é o mais importante", diz Adrian Lopez, em entrevista ao AS.

Por estes dias, enquanto treina para manter forma e avalia as propostas, Adrian também recorda a passagem pelo F. C. Porto, que não foi a mais auspiciosa.

"No primeiro ano, quando cheguei, houve uma pequena reviravolta depois da minha lesão em janeiro. Foram cinco anos complicados. Fui emprestado ao Villarreal com uma lesão que não viram bem no F. C. Porto e não consegui jogar até fevereiro, o que foi uma pena. Mas depois no final da Liga foi muito bom e acabámos por ganhar um lugar na Liga dos Campeões, no último ano do Marcelino. O Villarreal queria que eu voltasse, e eu também queria porque havia bons sentimentos. Mas foi aí que os problemas começaram e eles preferiram emprestar-me a um clube mais distante. Eu queria o Villarreal e foi aí que começaram os problemas maiores. Quando fui para o Deportivo era a melhor opção para ter continuidade, mas foi uma pena a descida ter acontecido. Foi o ano em que pude jogar mais, embora tivéssemos descido", disse o futebolista.

Contemporâneo de Herrera e de Felipe no F. C. Porto, o atacante campeão pelo Atlético de Madrid em 2013-14 atesta a qualidade dos ex-colegas agora contratados pelos "colchoneros". "Vão adaptar-se muito bem, porque são gente muito competitiva e trabalhadora. Como jogadores têm muita qualidade".

Sobre João Félix, Adrián diz que "vai melhorar" com Diego Simeone.