Adrien titular no apuramento do Leicester na Taça de Inglaterra

O Leicester City, com Adrien Silva a titular, apurou-se esta terça-feira para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra de futebol, ao receber e vencer por 2-0 o Fleetwood Town, do terceiro escalão, em jogo de repetição.

Adrien já tinha sido titular no primeiro encontro com a equipa da League One e repetiu o lugar no 'onze', tendo desta vez realizado os 90 minutos.

No Estádio King Power, o nigeriano Iheanacho foi a grande figura da partida, ao marcar os dois golos do Leicester City, aos 43 e 78 minutos. O segundo tento do avançado foi inicialmente anulado pela equipa de arbitragem, que voltou atrás na decisão após recurso ao videoárbitro.

Na quarta eliminatória, o Leicester City desloca-se ao campo do Petersborough United, igualmente da League One.

O Sheffield Wednesday, da segunda divisão (Championship) venceu em casa o Carlisle, do quarto escalão (League Two), por 2-0, com um golo de Marco Matias, aos 28 minutos. O avançado foi titular, juntamente com Frederico Venâncio, enquanto Lucas João não saiu do banco de suplentes.

Com Tiago Ilori no 'onze' inicial, o Reading Championship) recebeu e bateu o Stevenage, por 3-0.

Ainda a decorrer, em Londres, está o West Ham-Shrewsbury, que ficou a zero durante o tempo regulamentar, resultado esse que se já se tinha verificado no primeiro duelo, no terreno do emblema do terceiro escalão.