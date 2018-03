JN Hoje às 18:18 Facebook

Durante o jogo de sábado, com o Eibar, Sérgio Ramos protagonizou um momento caricato: o capitão dos merengues dirigiu-se ao árbitro da partida e abandonou o relvado, regressando pouco depois.

A explicação foi dada mais tarde, pelo treinador do Real Madrid. No final do jogo, na conferência de imprensa, Zidane gerou gargalhadas na sala de imprensa.

"Ele borrou-se um pouco... Foi à casa de banho e voltou", disse o técnico.

O próprio Sérgio Ramos também comentou o episódio nas redes sociais: "Foi um típico apertão. Sair, entrar. Voltar à carga. Golo. E regressar a casa. Seguimos!", escreveu no Twitter.

Recorde-se que o encontro terminou com uma vitória (2-1), com golos de Cristiano Ronaldo.

Espanhóis não perdoam

Quem não deixou passar o episódio em branco foram, naturalmente, os adeptos. O defesa central do merengue foi protagonista de vários memes.