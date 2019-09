África do Sul chora a morte de um herói nacional do râguebi

Hoje às 19:21 Facebook

Chester William, o único negro campeão mundial de râguebi pelos "Springboks", em 1995, morreu esta sexta-feira, vítima de ataque cardíaco. Tinha 49 anos.

O râguebi da África do Sul está outra vez de luto. Depois de James Small e de Joost van der Westhuizen, falecidos recentemente, partiu mais um campeão mundial.

Toda essa seleção sul-africana de râguebi foi celebrada como um símbolo de libertação e reconciliação nacionais, através de um desporto que foi, durante décadas, conotado com os supremacistas brancos.

A taça do torneio organizado na África do Sul foi entregue à equipa pelo presidente Nélson Mandela, vestido com a camisola verde dos "Boks". Toda uma encenação pela reconciliação da "nação arco-íris", após várias décadas marcadas pelo Apartheid.

Chester Williams era então o único jogador negro da seleção. Participou em 27 jogos dos "Springboks", entre 1993 e 2000. Fez 14 ensaios.