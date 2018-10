Agente da PSP ferido em confrontos com adeptos do Vitória

Delfim Machado Hoje às 22:15 Facebook

Faltava pouco tempo para o início do dérbi minhoto, quando um agente da PSP foi atingido por objetos lançados por vários adeptos do Vitória de Guimarães. O polícia em questão teve de receber tratamento hospitalar.

No percurso das claques do Braga até ao estádio, a PSP desimpediu as ruas para que não houvesse contacto entre os braguistas e os adeptos do Vitória de Guimarães. Durante esse trajeto, o corpo policial encontrou um grupo de cerca de 100 elementos vitorianos, a quem foi dada a ordem de desmobilização.

Face à atitude dos adeptos, a PSP carregou sobre os mesmos, o que originou uma resposta agressiva dos envolvidos, com arremesso de pedras e garrafas de vidro. Um dos polícias acabou ferido e teve de receber tratamento hospitalar.