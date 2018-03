Agente de Ibrahimovic diz que "Guardiola é um cobarde, um cão"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:21 Facebook

O empresário de Ibrahimovic deixou duras críticas ao treinador do Manchester City e culpou Guardiola da saída do jogador sueco do Barcelona, em 2011.

Apesar de enaltecer as capacidades de Guardiola como treinador, Mino Raiola deixou duras críticas ao técnico do Manchester City, apelidando-o de "padre", em entrevista ao jornal britânico "Mirror".

"Pep Guardiola, o treinador, é fantástico. Como pessoa é um zero absoluto. É um cobarde, um cão. É um padre clássico. 'Faz o que te digo, não faças o que eu faço'. Se o Manchester City vencer a Liga dos Campeões esta época, vai validar o quão bom treinador ele é - mas vou odiar se isso acontecer", atirou em entrevista ao jornal britânico "Mirror".

O empresário culpou ainda Guardiola da saída de Ibrahimovic do Barcelona em 2011.

"Guardiola disse a Zlatan para falar com ele sempre que tivesse algum problema. Depois passou a ignorá-lo e não apostava nele. Nem bom dia lhe dizia. Fez o mesmo a Maxwell que é um tipo fantástico. Disse a Zlatan para estacionar o Ferrari dele no lugar reservado ao treinador", afirmou, antes de revelar:

"Fui-me a ele nos corredores de Wembley [na final da Liga dos Campeões de 2011, em que Guardiola deixou Ibrahimovic de fora.] - foi Adriano Galliani, do AC Milan, que me travou. Teve sorte", concluiu.