Agente de segurança em estado crítico após atropelamento no Giro

Um agente de segurança da Volta a Itália em bicicleta encontra-se em estado crítico, após ter sido atropelado por um carro pouco antes do arranque da quinta etapa, na ilha da Sicília, esta quarta-feira.

O agente, que conduzia uma moto, foi atropelado por um carro que não respeitou um ponto de controlo, revelou a organização em comunicado. O homem foi levado de helicóptero, encontrando-se hospitalizado em estado crítico.

A Companhia Nacional Autónoma de Corridas explicou ainda que o condutor do carro, um homem com cerca de 60 anos, foi detido no local.

O ciclista italiano Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo) venceu hoje a quinta etapa ao 'sprint', à frente do compatriota Giovanni Visconti (Bahrain Mérida) e do português José Gonçalves (Katusha-Alpecin).