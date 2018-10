"Agradeço a oportunidade", diz Lopetegui na despedida ao Real Madrid

Ontem às 22:54 Facebook

O treinador espanhol Julen Lopetegui agradeceu esta segunda-feira ao Real Madrid a oportunidade que lhe foi dada, numa mensagem enviada à EFE, horas depois de ter sido despedido do clube da liga espanhola de futebol.

"Após a decisão adotada hoje pela junta diretiva do Real Madrid, quero agradecer ao clube a oportunidade que me deu", referiu o treinador.

Lopetegui agradeceu ainda aos jogadores "pelo seu esforço e seu trabalho, assim como a todos e a cada um dos empregados do clube, pelo seu bom trato" durante a sua passagem pelo Real Madrid.

O treinador terminou a agradecer aos adeptos "pelo seu apoio", deixando "os melhores votos para o que resta da temporada".

O Real Madrid rescindiu hoje contrato com Lopetegui, um dia após a goleada por 5-1 sofrida no estádio do rival FC Barcelona.

Lopetegui, que orientou o F. C. Porto entre 2014 e 2016, será substituído interinamente pelo argentino Santiago Solari, treinador da equipa B, no comando técnico do Real Madrid, que deixa com um saldo de seis vitórias, dois empates e seis derrotas, em todas as competições, no nono lugar do campeonato, a sete pontos do Barcelona.

O técnico, de 52 anos, abandonou a liderança da seleção espanhola a dois dias da estreia no Mundial 2018, frente a Portugal (3-3), para assumir o cargo de treinador do Real Madrid, que tinha acabado de perder o seu jogador mais influente, o avançado português Cristiano Ronaldo, transferido para a Juventus.