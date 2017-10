Agronomia conquista Supertaça de râguebi

Ontem às 21:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A Agronomia, detentora da Taça de Portugal de râguebi, conquistou hoje a Supertaça da modalidade, ao bater o CDUL, campeão nacional, por 29-10, após se ter atingido o intervalo no Estádio Nacional, no Jamor, com um empate a 10-10.

Tomás Noronha, com uma penalidade aos três minutos, adiantou o CDUL e José Rodrigues empatou aos oito, também de penalidade (3-3).

Depois, e até ao intervalo, houve um ensaio e transformação para cada lado - Tomás Gonçalves e José Rodriguesm, para Agronomia, Hamish Graham e Nuno Penha e Costa, para o CDUL.

Na segunda parte, apenas Agronomia conseguiu pontuar, com dois ensaios (Vasco Ribeiro e Manuel Cardoso Pinto) com transformação de José Rodrigues. Haveria ainda tempo para mais um ensaio, não transformado, de Mel R.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A Agronomia conquistou o quinto troféu da Supertaça, o segundo consecutivo.