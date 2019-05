Agronomia sagra-se campeã nacional de râguebi ao vencer Belenenses na final

Hoje às 19:28 Facebook

A Agronomia sagrou-se, este sábado, campeão português de râguebi, ao vencer o Belenenses, que detinha o título nacional, por 18-10, na final disputada em Monsanto.

Os agrónomos, segundos classificados da fase de apuramento, levaram a melhor sobre o primeiro classificado e somaram o segundo título do seu historial, 12 anos depois da histórica conquista de 2007.

Depois de entrarem praticamente a perder, com o ensaio do belenense Duarte Azevedo (10 minutos), transformado por Manuel Marta (0-7), os "agrónomos" reagiram da melhor forma e deram a "cambalhota" no marcador ainda antes do intervalo.

Aos 17 minutos, Vasco Ribeiro assinou o primeiro ensaio da Agronomia, reduzindo para 7-5, dois minutos antes de sofrer uma grave lesão e ser rendido por Dionasio Ratabuli.

O próprio fijiano, na segunda parte, assinou o segundo ensaio dos "verde e brancos" (62), colocando a sua equipa muito perto do título, com um parcial de 15-7, após um erro da defensiva do Belenenses, já depois de José Rodrigues, com uma penalidade, colocar a equipa em vantagem pela primeira vez (40+5).

Manuel Marta (65) ainda respondeu com uma penalidade que reduziu para 15-10, mas a equipa da Tapada da Ajuda defendeu com mestria a vantagem e José Rodrigues voltou a converter uma penalidade no último lance (80+4) para selar o título dos agrónomos.

Agronomia - Belenenses, 18-10.

Jogo no Campo do Grupo Desportivo Direito, em Monsanto. Ao intervalo: 8-7. Sob arbitragem de Paulo Duarte, as equipas alinharam:

Agronomia: Ignis Meyer, Kenneth Delaiono, Giorgi Turabelidze, Fernando Almeida, José Maria Andrade, Pedro Herédia, Sabata Mokhachane, José de Alte, Gonçalo Prazeres, José Rodrigues, António Cortes, João Lima, Vasco Ribeiro, José do Carmo e Tomás Cabral. Jogaram ainda: Júlio Grouth, João Moreira, Gonçalo Domingues, Francisco Vasconcelos, Tomás Gonçalves, Francisco Santos Silva, Martim Cardoso e Donasio Ratabuli.

Ensaios (2): Vasco Ribeiro (17), Donasio Ratabuli (62). Conversões (1): José Rodrigues (62). Penalidades (2): José Rodrigues (40+5, 80+4).

Treinador: Frederico Sousa

Belenenses: Samisoni Havea, Joe Picket, Anthony kent, Valter Oliveira, Salvador da Cunha, Sebastião da Cunha, David Wallis, Tomás Sequeira, Duarte Azevedo, Diogo Miranda, Tiago Fernandes, Duarte Moreira, Rodrigo Freudenthal, Rodrigo Marta e Manuel Marta. Jogaram ainda: Manuel Bonneville, Frederico Simões, Luís Silva, Manuel Lima, Frederico Barahona, João Freudenthal, Vasco Poppe e António da Cunha.

Ensaios (1): Duarte Azevedo (10). Conversões (1): Manuel Marta (10). Penalidades (1): Manuel Marta (65).

Treinador: João Mirra

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Samisoni Havea (40+4). Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.