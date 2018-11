Águeda pede eliminação do Montalegre na Taça de Portugal

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:51 Facebook

O Recreio Desportivo de Águeda emitiu esta terça-feira um comunicado no qual pede a eliminação do Montalegre na Taça de Portugal devido a "situações irregulares". Uma delas, terá sido a presença do treinador da equipa da casa no recinto, que cumpria um jogo de castigo.

O Águeda pediu a eliminação do Montalegre da Taça de Portugal antes do sorteio da quinta eliminatória da competição, marcada para sexta-feira. Num comunicado emitido esta terça-feira, a equipa vencida avançou que entregou uma participação ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com "várias situações irregulares" no Estádio Dr. Diogo Alves Vaz Pereira, em Montalegre.

Uma delas, terá sido a alegada presença do treinador da equipa da casa, que cumpria um jogo de castigo.

"Destacamos a situação mais grave, a presença do treinador principal do CD Montalegre, José Manuel Luís Reis, que se encontra a cumprir dois jogos suspensão, estando assim impedido de exercer as suas funções nas zonas técnicas do estádio, durante as duas horas antes do início do jogo oficial e até trinta minutos após o seu termo. Frisa-se que o treinador expulso não pode contactar com a equipa, antes, durante e depois do jogo, pelo que não há qualquer dúvida que a sua presença antes do jogo e durante o intervalo é uma clara violação ao impedimento disciplinar", pode ler-se no comunicado, denunciando mais situações.

"O clube deu ainda instruções aos apanha bolas para se afastarem do campo no início da segunda parte do jogo, dando mais uma prova de falta de fairplay e anti-jogo. É incompreensível que o clube de Montalegre, que já pugnou e beneficiou anteriormente pelo incumprimento das regras desta competição relativamente a um adversário anterior, nomeadamente a União de Leiria, revelasse agora uma enorme falta de respeito por essas mesmas regras", acusou.

O Águeda, que perdeu por 1-0, pediu a eliminação do Montalegre da competição.

"Neste contexto, o nosso clube pretende que seja aplicada a justiça disciplinar e o CD Montalegre seja eliminado da competição antes do sorteio da 5.ª eliminatória da Taça de Portugal Placard", concluiu.