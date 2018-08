Aguero marca um hat-trick na goleada do Manchester City

Hoje às 16:34 Facebook

Twitter

O avançado argentino Sergio Agüero contribuiu este domingo com um hat-trick na goleada por 6-1 do Manchester City na receção ao Huddersfield, que permitiu ao campeão ascender à liderança conjunta do campeonato inglês.

O internacional português Bernardo Silva foi totalista no encontro da segunda jornada da prova, mas foi também o único elemento em 'branco' no ataque do City, que na ronda de abertura tinha batido o Arsenal por 2-0, uma vez que o brasileiro Gabriel Jesus também faturou.

A equipa de Manchester demorou 25 minutos para inaugurou o marcador, por intermédio de Agüero, na sequência de um pontapé de baliza 'teleguiado' do guarda-redes brasileiro Ederson, mas rapidamente chegou ao 3-0, com golos de Gabriel Jesus, aos 31, e, de novo, o argentino, aos 35.

O Huddersfield reduziu perto do intervalo, aos 43 minutos, através do médio esloveno Jon Stankovic, e pagou a 'ousadia' na segunda parte, altura em que os anfitriões chegaram à goleada, consumada pelo espanhol David Silva (48), Agüero (75) e um autogolo do defesa holandês Terence Kongolo (84).

Aos 30 anos, a iniciar a oitava época com camisola dos 'citizens', o avançado argentino concretizou o nono 'hat-trick' na Primeira Liga, marca apenas superada pelo antigo avançado internacional inglês Alan Shearer, que obteve 11.

O City juntou-se a Chelsea, Watford, Tottenham e Bournemouth no topo da classificação, todos com duas vitórias nos dois jogos inaugurais, registo que o Manchester United, treinado pelo português José Mourinho, pode igualar ainda hoje, case se imponha no estádio do Brighton.

O triunfo do Watford no recinto do Burnley, por 3-1, foi mais modesto, mas teve o mesmo efeito, lançando os 'hornets' para o grupo da frente da classificação, que é seguido do Everton, treinado pelo português Marco Silva, sexto classificado provisório.