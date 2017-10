Agüero regressa aos treinos após acidente

Hoje às 20:06 Facebook

O argentino Sergio Agüero regressou, esta terça-feira, aos treinos do Manchester City, após o acidente de viação que sofreu no final de setembro em Amesterdão, na Holanda.

Na página oficial, o Manchester City especifica que Agüero trabalhou, esta terça-feira, com o fisioterapeuta do clube e realizou um treino ligeiro, prevendo-se que recupere integralmente a forma física nos próximos dias.

Agüero sofreu o acidente de viação em Amesterdão, na Holanda, onde passou o seu dia livre, depois de o táxi em que seguia, rumo ao aeroporto, ter embatido com violência contra um poste.

O clube inglês tinha já indicado que as lesões sofridas pelo jogador de 29 anos eram de menor gravidade do que inicialmente se supôs, prevendo uma convalescença de "entre duas a quatro semanas".

O Manchester City lidera, atualmente, a Premier League, em igualdade pontual com o Manchester United.

O internacional argentino é o líder dos melhores marcadores da liga inglesa, com seis golos, os mesmos do belga Lukaku (Manchester United) e do espanhol Morata (Chelsea).