Águia à caça de guarda-redes e Fernando Andrade pode ser emprestado

Fora das opções de Sérgio Conceição (pelo menos para já), Fernando Andrade pode estar a caminho do Algarve. Na Luz, o Benfica continua à procura de um guarda-redes que possa concorrer com Vlachodimos por um lugar na baliza encarnada.

F. C. Porto: A chegada de novos reforços ao Dragão retirou espaço a Fernando Andrade e, um empréstimo, poderá ser a solução. Segundo o jornal "O Jogo", as conversas entre F. C. Porto e Portimonense já decorrem, sendo que o processo deve avançar durante a semana. As boas relações entre os algarvios e os azuis e brancos podem determinar mais rapidamente o futuro do avançado brasileiro que, no estágio realizado no Algarve, apenas alinhou durante meia parte no jogo contra o Fulham e só voltou a ser utilizado no jogo-treino de quarta-feira, contra o Farense.

Benfica: Bruno Lage já o admitiu e até ao final da janela de transferências de Verão deverá ficar resolvido. Os encarnados continuam à procura de um concorrente para Vlachodimos e nomes como Sérgio Rico, Keylor Navas e Olsen ganham força no universo encarnado. O sueco, aliás, é o nome que mais se tem falado nos últimos dias. Olsen, de 29 anos, mais de 30 vezes internacional pela seleção do seu país, foi oferecido às águias, por um valor de 7.5 milhões de euros, mas a proposta não agradou.

Liverpool: Jurgen Klopp garantiu, na madrugada desta quinta-feira, após o empate a duas bolas frente ao Sporting, que não está interessado na contratação de Philippe Coutinho nesta época. "O Coutinho é uma mais-valia em qualquer equipa do mundo. Gosto dele, creio que é um futebolista fantástico, mas seria necessário uma grande quantia de dinheiro e este ano não podemos. Simplesmente não é possível", disse.

Barcelona: Segundo avança o jornal espanhol "Estadio Deportivo", os catalães estão interessados na aquisição do lateral esquerdo Júnior Firpo, que representa o Bétis. O mesmo jornal avança que o Barcelona aumentou a oferta para 27 milhões de euros, depois de uma primeira proposta de 20 milhões de euros.

Leipzig: O avançado inglês Ademola Lookman transferiu-se do Everton, que é treinado pelo português Marco Silva, para o Leipzig, tendo assinado um contrato de cinco épocas. Lookman, de 21 anos, esteve emprestado pelo Everton ao clube germânico na temporada 2017/18, tendo regressado na época passada ao emblema inglês, mas nunca foi titular indiscutível.