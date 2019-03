Águia entra no clássico com menos peso nas pernas

Arnaldo Martins Hoje às 16:17 Facebook

Twitter

Partilhar

E, finalmente, chegou o grande dia. Hoje, há jogo de cartaz no Dragão e quando as (prováveis) opções iniciais de Sérgio Conceição e Bruno Lage entrarem em campo haverá uma diferença de 2447 minutos a separar as equipas.

O Benfica, que conta com os regressos de André Almeida e Ferro, soma 27 285 minutos nas pernas, enquanto o F. C. Porto surge mais sobrecarregado nesta fase com 29 732 minutos.





Na equipa de Sérgio Conceição, Soares, que tem regresso garantido ao onze, é o mais fresquinho, com 1759 minutos. No lado oposto, esse "estatuto" pertence ao grego Samaris, um dos "jokers" lançados por Bruno Lage desde que assumiu o comando técnico. O médio, que está em final de contrato, tem apenas 865 minutos nas pernas.



Na hora da bola começar a rolar, e num jogo desta importância, a motivação dos jogadores supera o cansaço e ninguém quer falhar o duelo que pode embalar qualquer uma das equipas para a conquista do campeonato. Marega, que está ausente desde a lesão sofrida com o V. Guimarães (3 de fevereiro) deve ir a jogo, depois de ter passado por um processo de recuperação específico, que motivou uma deslocação à China.



No ranking dos mais utilizados, Alex Telles e Rúben Dias lideram. Um "pormaior" que traduz a influência dos defesas nas respetivas equipas.



F. C. Porto e Benfica chegam ao clássico a respirar saúde e com boas vitórias no início da semana, primeiro o Benfica, que goleou o Chaves, por 4-0, no fecho da 23.a jornada da Liga, e depois o F. C. Porto que venceu o Braga, com um expressivo 3-0, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Uma diferença de 24 horas na recuperação.



O clássico fica também marcado pelo anúncio da renovação de Sérgio Conceição. A poucas horas de um jogo crucial nas contas do título, o treinador recebeu um grande estímulo da administração da SAD. Os dados estão lançados. O show pode começar.