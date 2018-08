Aguiar da Beira recebe Campeonato do Mundo de juniores de orientação pedestre

Hoje às 00:03 Facebook

Twitter

Pela primeira vez, Portugal vai organizar o Campeonato Mundo de Orientação pedestre de Juniores, em Aguiar da Beira, em julho de 2021. O evento contará com a presença de atletas e técnicos de mais de 35 países.

A candidatura portuguesa superou a concorrência da Suécia e da Roménia, dadas as qualidades naturais das florestas de Aguiar da Beira.

Esta atribuição demonstra a confiança que a International Orienteering Federation deposita no nosso país, depois de entregar a Portugal a ultima etapa da Taça do Mundo em Orientação em BTT, em 2018 (Odemira) e o Campeonato do Mundo de Orientação de Precisão, em 2019 (Idanha-a-Nova).