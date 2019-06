Águias anunciam cinco jogadores da formação na pré-época

JN Hoje às 15:58 Facebook

O Benfica vai dar início aos trabalhos de pré-temporada a 1 de julho e no grupo que vai trabalhar sob as ordens de Bruno Lage vão estar cinco jogadores da formação, anunciaram as águias.

Os defesas Pedro Álvaro e Nuno Tavares, assim como os médios David Tavares, Tiago Dantas e Nuno Santos vão participar nos primeiros dias de preparação, tendo a oportunidade de se mostrarem ao treinador.

Os campeões nacionais vão dedicar os primeiros dias aos habituais exames médicos e testes físicos, sendo que vão realizar dois jogos particulares, frente a Anderlecht e Académica, antes de partirem para os Estados Unidos, onde vão competir na International Champions Cup, defrontando o Chivas, Fiorentina e Milan.

Contudo, antes dos encontros amigáveis, os adeptos e sócios do Benfica terão oportunidade de assistir a um treino aberto, a 6 de julho, no Seixal.