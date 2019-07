Águias campeãs da Europa no arranque do mercado

Rui Farinha Hoje às 14:13 Facebook

Encarnados lideram a lista dos clubes com melhor saldo entre o dinheiro ganho em transferências e o investido em reforços.

Neste defeso, as águias são o clube da Europa com melhor saldo no mercado, ascendendo a um total de 139,25 milhões de euros - entre o dinheiro encaixado em vendas e o investimento feito em compras. Este valor milionário deve-se, sobretudo, ao ganho proporcionado pelo negócio de João Félix para o Atlético de Madrid e também à compra do passe de Raúl Jiménez por parte do Wolverhampton.

Só estes dois jogadores deixaram a SAD do Benfica numa posição financeira muito confortável, bem à frente do Atlético Madrid e do Chelsea, segundo e terceiros classificados no top 10, de acordo com os dados do portal "Transfermarkt". E aqui já está contabilizada a saída de Griezmann para o Barcelona, oficializada ontem e que permitiu um encaixe de 120 milhões de euros aos colchoneros.