Águias e dragões decidem o título no sábado

Hoje às 21:06, atualizado às 22:41 Facebook

Twitter

Partilhar

A Liga de Clube marcou o Benfica-Santa Clara e o F. C. Porto-Sporting, da última jornada do campeonato, para as 18.30 horas do primeiro dia do próximo fim de semana.

O próximo campeão português de futebol será conhecido no próximo sábado. A Liga de Clubes anunciou os horários da última jornada do campeonato esta segunda-feira, sendo que os dois jogos que decidem o título estão marcados para a 18.30 horas de sábado.

O Benfica, líder da classificação, recebe o Santa Clara, enquanto o F. C. Porto mede forças com o Sporting, no Estádio do Dragão. Às águias basta um empate para se sagrarem campeãs.

Já o Tondela-Chaves, que vai decidir a última equipa despromovida à LigaPro, ficou marcado para as 17.30 horas de domingo.

A 34.ª e última jornada da Liga abre na quinta-feira, com o Belenenses-Nacional.

Programa da 34.ª e última jornada:

- Quinta-feira, 16 maio

Belenenses - Nacional , 18.30 horas

- Sexta-feira, 17 maio:

Sporting de Braga - Portimonense, 20.30 horas

- Sábado, 18 maio:

Feirense - Desportivo das Aves, 15.30 horas

Marítimo - Boavista, 15.30 horas

Vitória de Setúbal - Rio Ave, 15.30 horas

Benfica - Santa Clara, 18.30 horas

F. C. Porto - Sporting, 18.30 horas

- Domingo, 19 maio:

Tondela - Desportivo de Chaves, 17.30 horas

Moreirense - Vitória de Guimarães, 20 horas