"Oh macaco": UEFA arquiva processo por racismo contra o F. C. Porto

A UEFA arquivou o processo disciplinar contra o F.C. Porto que havia aberto na semana passada, após alegados atos racistas que terão ocorrido no Estádio do Dragão, durante o jogo com os suíços do Young Boys, da primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Em questão estavam cânticos de teor racista alegadamente proferidos por Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, quando Nsamé, jogador da equipa suíça, se aprestava para apontar um penálti contra a equipa portista, que resultaria, então, no tento do empate.

Nos momentos que antecederam a marcação do castigo máximo, foi possível ouvir alguém da bancada a gritar o que parece ter sido "oh macaco".

Conhecido por "macaco", Fernando Madureira já tinha interpretado a situação como um mal-entendido, raciocínio que a UEFA seguiu.

O F. C. Porto venceu o referido jogo, por 2-1.