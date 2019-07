Ajax segura estrela... até para treinador

Hoje às 17:31 Facebook

Dusan Tadic prolongou a ligação ao campeão holandês até 2026. Os últimos três anos deste contrato já não serão como jogador.

O Ajax acabou de levar a máxima "pensar no futuro" a outro nível. Esta segunda-feira, o campeão holandês anunciou a renovação do contrato de Dusan Tadic, que será válido até o internacional sérvio já ser... treinador.

Tadic, uma das grandes figuras do clube e um dos melhores jogadores da última edição da Liga dos Campeões, prolongou o vínculo até 2026, sendo que tenciona acabar a carreira de jogador no final da época 2022/23. O resto do contrato? É válido para quando o Tadic for treinador na formação do clube, onde será integrado imediatamente após pendurar as chuteiras.

Esta renovação especial ganha ainda mais relevância, se se tiver em conta que Tadic só está no Ajax há uma temporada, depois de ter sido contratado ao Southampton no ano passado.