Ajax vence Benfica nos descontos

O Benfica perdeu, por 1-0, esta terça-feira, frente ao Ajax, no Arena de Amesterdão, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Benfica entrou bem no encontro e, logo aos três minutos, Rafa Silva esteve muito perto de inaugurar o marcador. Após 15 minutos a "alta rotação", o jogo acalmou bastante. Com oportunidades de ambos os lados, fica na retina o corte de Conti, aos 40 minutos, que evitou que os holandeses fossem para o intervalo em vantagem no marcador.



No segundo tempo, Vlachodimos esteve em destaque ao efetuar defesas cruciais. Aos 74 minutos, após uma jogada rápida do Ajax, Ziyech tocou para Van de Beek, que rematou forte, mas o guarda-redes encarnado desviou.



Noussair Mazraoui, aos 90+2 minutos, com a ajuda de um desvio em Grimaldo, selou o triunfo do conjunto holandês, que segurou a liderança do Grupo E, com sete pontos, os mesmos do Bayern Munique, que venceu por 0-2 no reduto do AEK Atenas.



Com este resultado, o Benfica ocupa a terceira posição do Grupo E, com três pontos. Os gregos do AEK são últimos, ainda com zero pontos.