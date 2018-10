Akinfeev anuncia fim da carreira internacional

JN Hoje às 16:40 Facebook

O guarda-redes russo Igor Akinfeev retirou-se da seleção de futebol do seu país, anunciou esta segunda-feira o jogador, que representa o CSKA Moscovo desde o início da carreira.

Akinfeev, de 32 anos, fez a sua estreia na equipa principal da Rússia em 2004, com apenas 18 anos. Desde aí, representou a seleção do seu país em 111 ocasiões e fez parte das equipas que chegaram às meias-finais do Euro 2008 e aos quartos de final do Mundial deste ano.



"Toda a história tem um começo e um fim. Assim, a minha história com a seleção nacional chegou logicamente ao fim", afirmou o guardião em comunicado divulgado pelo seu clube e pela Federação Russa de Futebol.

O atleta disse ainda ter sido "uma grande honra" capitanear a seleção russa no Campeonato do Mundo em casa, confessando que "nunca tinha sequer sonhado sobre isso, mas aconteceu e foi, talvez, o topo da carreira pela seleção".