Al Hilal de Jorge Jesus derrota Ohod de Paulo Alves na liga saudita

Hoje às 19:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, venceu, esta quarta-feira, em casa do Ohod, do compatriota Paulo Alves, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada da liga de futebol da Arábia Saudita.

Em Medina, o francês Bafétimbi Gomis marcou o único golo da partida, aos 54 minutos, na marcação de uma grande penalidade.

Com este resultado, o Al Hilal manteve-se invicto e na liderança do campeonato, com 32 pontos, mais seis do que o Al-Nassr, enquanto o Ohod, que somou o terceiro desaire consecutivo, é 15.º e penúltimo classificado, com seis pontos.