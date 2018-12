Al Hilal de Jorge Jesus sofre primeira derrota na Arábia Saudita

Hoje às 15:27 Facebook

O Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, sofreu este sábado a primeira derrota no campeonato da Arábia Saudita de futebol, que lidera, ao perder por 2-1 na receção Al Hazm, em jogo da 13.ª jornada da prova.

O Al Hilal até inaugurou o marcador, aos 18 minutos, por intermédio do avançado francês Bafetimbi Gomis, mas os visitantes, que com este triunfo deixaram a zona de despromoção, deram a volta ao marcador na segunda parte, com golos de Mohammed Al Saiari, aos 46, e do brasileiro Alemao, aos 80, de grande penalidade.

O Al Hilal manteve-se no comando, mas ficou com apenas três pontos a vantagem sobre o Al Nassr, segundo classificado, treinado pelo compatriota Hélder Cristóvão, enquanto o Al Taawon, orientado por outro técnico português, Pedro Emanuel, ocupa o terceiro lugar, a oito pontos de distância e com menos um jogo realizado.