Al Hilal revela vídeo com palestra de Jesus antes de jogo

O Al Hilal divulgou um vídeo com a palestra de Jorge Jesus antes do jogo com o Al-Raed, no sábado.

"Vamos fazer como temos feito. Entrar fortes no jogo", diz Jorge Jesus, em português, numa mensagem em que salienta a importância de uma boa organização defensiva, posicionamento e da agressividade.

"Quando tivermos bola vamos jogar com confiança e dinâmica", diz Jorge Jesus. "Muita confiança na posse da bola", acentua, durante a mensagem, que vai sendo traduzida para árabe à medida que o treinador fala.

"Bom jogo e boa sorte", termina Jorge Jesus. Segue-se uma dança e um "grito de guerra" antes da saída do balneário. O jogo terminou com a vitória do Al-Hilal, por 3-1.