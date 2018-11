Al Jazira confirma saída do treinador Marcel Keizer para o Sporting

Hoje às 13:57 Facebook

O treinador holandês Marcel Keizer vai comandar a equipa de futebol do Sporting, sucedendo a José Peseiro, confirmou hoje o clube Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

"Marcel Keizer deixou o cargo de treinador principal do Al Jazira Football Club, anunciou hoje o diretor Mohammed Saif Al Suwaidi, estando a sua substituição já em curso. O treinador adjunto Damien Hertog vai liderar a equipa interinamente", lê-se no comunicado do clube, no seu sítio na Internet.

Marcel Keizer, de 49 anos, chega ao Sporting, naquela que será a sua segunda experiência fora da Holanda, onde treinou clubes como o Telstar, Emmen, Cambuur e Ajax.

"Estamos agradecidos por tudo o que Marcel fez pelo clube e desejamos-lhe todo o sucesso em Lisboa. Desfrutámos de um forte início de temporada e a direção vai encetar uma prospeção global para o substituir, a fim de garantir a continuidade deste sucesso inicial, não apenas nos próximos meses, mas também nos próximos anos", prosseguiu Mohammed Saif Al Suwaidi, citado pelo clube.

O Al Jazira, que ocupa o segundo lugar do campeonato dos Emirados Árabes Unidos, a dois pontos do Al Sharjah, após nove jornadas, confirma ainda a transferência do treinador, que chegou ao clube em junho de 2018, para o Sporting.

"Foi uma honra servir "Orgulho do Abu Dhabi", Al Jazira Club, a quem desejo os maiores sucessos nos próximos anos", referiu Keizer.

O técnico holandês vai suceder a Peseiro, que deixou o comando técnico do Sporting em 01 de novembro último, após a derrota por 2-1 na receção ao Estoril Praia, da II Liga de futebol, para a Taça da Liga.

O Sporting ocupa o terceiro lugar da I Liga, a dois pontos dos líderes FC Porto e Sporting de Braga, e defronta hoje o Arsenal, em Londres, em jogo da quarta jornada do Grupo E da Liga Europa, ainda sob o comando do treinador interino Tiago Fernandes.