Al Nassr, de Rui Vitória, apura-se para fase de grupos da "Champions" asiática

Hoje às 20:07

O Al Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, apurou-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões asiática de futebol, ao vencer por 4-0 na receção aos uzbeques do AGMK, em jogo da terceira pré-eliminatória.

Em Riade, o conjunto saudita construiu o resultado no segundo tempo, com golos de Omar Hawsawi, aos 55 minutos, Sultan Al Ghanam, aos 62, e um "bis" do brasileiro Giuliano, aos 80 e 90+3.

O Al Nassr, segundo classificado do campeonato da Arábia Saudita, está de regresso à fase de grupos da prova, depois de ter falhado as edições de 2016/17 e 2017/18.

Nos sete encontros à frente ao Al Nassr, Rui Vitória, que assinou contrato em 10 de janeiro, após ter deixado o Benfica, conquistou seis vitórias e perdeu apenas com o Al Taawon, liderado por outro português, Pedro Emanuel.