Al Nassr de Rui Vitória perde e cede liderança ao Al Hilal

O Al Nassr, treinador por Rui Vitória, perdeu este sábado por 3-2 na receção ao Al Ittihad, para a 27.ª jornada, e a três rondas do termo do campeonato da Arábia Saudita entregou a liderança ao Al Hilal.

O Al Ittihad, clube que se encontra no 14.º lugar e na luta pela fuga à despromoção, chegou à vantagem de 2-0 com golos do sérvio Aleksandar Prijovic, aos 32 e 43 minutos.

Na segunda parte, o clube orientado pelo treinador português reagiu à desvantagem e empatou a 2-2 com um 'bis' de Abderrazak Handallah, aos 69 e 74 minutos, de grande penalidade, mas o Al Ittihad chegou ao triunfo por 3-2 com um golo de Fahad Al Muwallad, aos 88.

Com o desaire sofrido frente ao Al Ittihad, que se mantém na luta pela permanência, o Al Nassr entregou a liderança do campeonato da Arábia Saudita ao Al Hilal, ex-clube de Jorge Jesus, que a três jornadas do fim soma mais dois pontos.