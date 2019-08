Al Nassr de Rui Vitória segue para os quartos da Champions asiática

Hoje às 20:21 Facebook

Os sauditas do Al Nassr, treinados pelo português Rui Vitória, conseguiram esta segunda-feira a reviravolta sobre o Al Wahda e venceram por 3-2, apurando-se para os quartos de final da Liga dos Campeões asiática de futebol.

Uma semana depois de ter cedido um empate (1-1) caseiro, na primeira mão dos oitavos, o Al Nassr viu-se em desvantagem aos 27 minutos, com um golo de Mohammed Al Menhali.

Contudo, no final da primeira parte, os sauditas deram a volta ao marcador, por intermédio do marroquino Abderrazak Hamdallah e do brasileiro Giuliano, aos 41 e 45+1 minutos, respetivamente.

O médio canarinho iria bisar e aumentar a vantagem do Al Nassr, aos 62 minutos, antes de o argentino Sebastian Tagliabue reduzir para o Al Wahda, aos 79, e selar o resultado final.

Nos quartos de final, o conjunto comandado por Rui Vitória vai defrontar o vencedor do duelo entre o Al Duhail, treinado por Rui Faria, e o Al-Sadd, antiga equipa de Jesualdo Ferreira e que agora é orientada pelo antigo internacional espanhol Xavi Hernández.