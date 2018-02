Alarcón falha Volta ao Algarve

José Pedro Gomes Ontem às 20:15 Facebook

Twitter

O ciclista espanhol da W52/FC Porto, que teve um queda aparatosa, este sábado, na Prova de Abertura, não tem lesões graves, mas não vai recuperar a tempo da participar na Volta a Algarve.

Não começou da melhor forma a época do espanhol Raúl Alarcón, vencedor da última Volta a Portugal. O ciclista da W52-F. C. Porto caiu e foi encaminhado para o hospital, na Prova de Abertura do calendário nacional de ciclismo, que ligou Oliveira do Bairro a Torreira e está fora da Volta ao Algarve, com início a 14 de fevereiro.

Nas redes sociais, a equipa W52-F. C. Porto mostrou o estado em que ficou Raúl Alarcón.