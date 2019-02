Alberto Bueno: "No F. C. Porto fui alvo de bullying diariamente"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Atualmente no Boavista, Alberto Bueno recordou a passagem pelo F. C. Porto e deixou críticas à equipa azul e branca que, segundo ele, "lhe complicou a vida".

"No F. C. Porto sofri bullying diariamente. Não podia fazer parte das sessões de treino, tinha de estar na segunda equipa. Tornaram-me a vida muito complicada. Quando cheguei, apostei em ir para um clube ganhador. Uma lesão interrompeu tudo e a partir daí foi muito complicado. O clube não me facilitou nada as coisas e agora felizmente estou livre", começou por dizer o avançado espanhol em entrevista à Rádio Marca, mostrando-se feliz pela nova etapa no Boavista.

"Tudo isto me vai fazer mais forte. A receção foi muito boa, os resultados são positivos e isso também ajuda. Estou super feliz", elogiou o jogador. Bueno, de 30 anos, chegou ao F. C. porto em 2015/16. Esteve emprestado ao Granada, Leganés e Málaga antes de ser contratado pelo clube axedrezado no último mercado de inverno.