Aleksander Ceferin recandidata-se à presidência da UEFA

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, vai recandidatar-se ao cargo no organismo máximo do futebol europeu, anunciou esta terça-feira a federação do seu país, a Eslovénia.

A federação comunicou o envio de uma candidatura formal à UEFA, a mais de dois meses da data limite para apresentação de propostas, 07 de novembro. As eleições realizam-se a 7 de fevereiro de 2019, em Roma.

As federações de Itália, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia e Ilhas Faroé já manifestaram o seu apoio à candidatura de Ceferin.

O esloveno foi eleito em setembro de 2016, substituindo o francês Michel Platini, cujo mandato foi interrompido pela suspensão que lhe foi imposta pela FIFA.