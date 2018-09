Aleksandr Grigorev recupera camisola amarela no Grande Prémio JN

01 Junho 2018 às 19:47 Facebook

A equipa portuguesa do Sporting/Tavira foi, esta sexta-feira, a grande vencedora da quinta etapa do Grande Prémio JN em bicicleta, registando o melhor tempo no contrarrelógio por equipas.

A formação dos leões precisou de 22.30 minutos para completar o percurso de 18 quilómetros nas ruas de Esposende, com uma vantagem de 18 segundos para a W52/FC Porto e 27 para a Liberty Seguros/Carglass, que completaram o pódio do dia, respetivamente.

Com este resultado, o Sporting/Tavira recuperou a camisola amarela, que volta para o russo Aleksandr Grigorev, que lidera a corrida com 12:26.32 horas.

O restante pódio deste Grande Prémio JN ficou também 'pintado' com as cores verdes, com o português Jóni Brandão a ascender ao segundo lugar, a nove segundos do líder, e o espanhol Alejandro Marque, no terceiro posto, a dez segundos do camisola amarela.

A maior ameaça à liderança dos 'leões' vem de António Carvalho e de Gustavo Veloso (W52/FC Porto), que estão em quarto e sexto da geral, a 22 e 24 segundos respetivamente de Grigorev, assim como do anterior camisola amarela, Daniel Mestre (EFAPEL), sétimo, também a 24 segundos da liderança.

No sábado, na sexta e penúltima etapa, o pelotão fará a ligação entre Ovar e Santo Tirso, com uma distância de 144,9 quilómetros.