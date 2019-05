Alemanha campeã europeia feminina em sub-17

Hoje às 16:20 Facebook

A Alemanha sagrou-se, esta sexta-feira, campeã europeia de sub-17, em futebol feminino, ao vencer na final a Holanda, por 3-2 nas grande penalidades, após o empate a uma bola no final do tempo regulamentar da prova disputada na Bulgária.

A seleção germânica, que tinha afastado nas meias-finais Portugal (2-0), na segunda presença das quinas num Europeu feminino da categoria e com um inédito apuramento para a segunda fase, somou o sétimo título europeu no escalão, após as conquistas de 2017, 2016, 2014, 2012, 2009 e 2008.

Sophie Weidauer colocou as alemãs a vencer aos 19 minutos, mas Nikita Tromp igualou para as holandeses dois minutos depois, com o empate a prevalecer até aos final dos 90 minutos, a que se seguiu a marcação das grande penalidades.

A guarda-redes alemã Pauline Nelles defendeu três penáltis e viu uma bola bater no poste, enquanto Lisa Alkemade - que entrou aos 90+1 para defender -, travou também três.