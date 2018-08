Alemanha desparece e Portugal desce ao sétimo lugar do "ranking" da FIFA

Hoje às 11:39 Facebook

A seleção portuguesa de futebol desceu para o sétimo lugar no "ranking" da FIFA, divulgado esta quinta-feira, que passou a ser liderado pela França, um mês e um dia depois de ter conquistado o título no Mundial2018.

Portugal, que foi eliminado nos oitavos de final, ao perder por 2-1 com o Uruguai, caiu três posições na hierarquia da FIFA, que passou a adotar uma nova metodologia e na qual se destaca a queda da anterior líder, a Alemanha, eliminada na fase de grupos do Mundial2018, para o 15.º posto.

Além da França, que subiu do sétimo lugar para o topo da classificação, o desempenho no Mundial2018 beneficiou também fortemente a Croácia, derrotada na final por 4-2, a qual deu um "salto" de 16 posições, da 20.ª para a atual quarta.

A Bélgica, terceira classificada no Mundial2018, cuja fase final se disputou na Rússia, ascendeu do terceiro ao segundo posto, por troca direta com o Brasil, eliminado pela seleção belga nos quartos-de-final do torneio.

O Uruguai, que, depois de ter eliminado Portugal, foi afastado pela França nos "quartos", capitalizou o bom desempenho no campeonato do mundo, subindo de 14.º para quinto, seguido da Inglaterra, quarta posicionada na Rússia, a qual 'pulou' do 12.º para a sexta posição.

A Dinamarca, que ocupava o 12.º lugar no 'ranking' anterior, foi uma das quatro entradas no "top 10", em conjunto com Croácia, Uruguai e Inglaterra, passando a ocupar o nono posto, em igualdade com a Espanha, ambas atrás da Suíça, a qual desceu de sexta para oitava.

No polo oposto, além da Alemanha, anterior campeã do mundo, deixaram também a companhia dos 10 primeiros posicionados a Argentina (que caiu de quinta para 11.ª), a Polónia (de oitava para 18.ª) e o Chile (de nono para 12.º).

O Irão, treinado por Carlos Queiroz, ascendeu cinco lugares, para o atual 32.º, depois de ter terminado em terceiro lugar no grupo de Portugal do Mundial2018, tendo mantido expectativas de apuramento até à última jornada, na qual empatou 1-1 com a equipa das "quinas".

O Burkina Faso, treinado pelo português Paulo Duarte, manteve-se na 52.ª posição, enquanto Cabo Verde continua como o segundo melhor dos países de expressão portuguesa, depois do Brasil, tendo subido um lugar, para 64.º.