Alemanha é a oitava seleção a apurar-se para o Mundial 2018

A Alemanha assegurou, esta quinta-feira, a 19.ª presença em fases finais do Mundial, tornando-se na oitava seleção a juntar-se à anfitriã Rússia, ao vencer por 3-1 na Irlanda do Norte, em jogo do Grupo C de qualificação europeia.

Em Belfast, Rudi, aos dois minutos, Wagner, aos 21, e Kimmich, aos 86, selaram o triunfo da seleção campeã do mundo em título, que assegurou o primeiro lugar no grupo e a 19.ª presença em fases finais do Mundial, a 17.ª consecutiva, apesar de o norte-irlandês Josh Magennis ter reduzido, aos 90+3.

A Alemanha, que somou a nona vitória em nove jogos do agrupamento, juntou-se na fase final a Brasil (21.ª e totalista), México (16.ª), Bélgica (13.ª), Coreia do Sul (10.ª), Japão (sexta), Irão (quinta) e Arábia Saudita (quinta) e à Rússia (11.ª, incluindo as sete da União Soviética).

O Mundial de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho de 2018.