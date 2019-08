Alemanha: Leipzig vitorioso em Monchengladbach

Hoje às 22:38 Facebook

O Leipzig, adversário do Benfica no Grupo G da Liga dos Campeões, ganhou, esta sexta-feira, fora, ao Borussia Monchengladbach, por 3-1, em jogo da terceira jornada, isolando-se, à condição, no comando da Liga alemã.

Timo Werner foi o herói da partida ao apontar os três golos. Aos 38 minutos, inaugurou o marcador na cara do guarda-redes e depois, aos 47, roubou uma bola no ataque e galgou metros entre adversários até bisar.

Aos 90+1, o avançado suíço Breel-Donald Embolo ainda reduziu, de cabeça, correspondendo a um livre na direita, contudo, o Leipzig não vacilou e Werner, aos 90+4, sentenciou, aproveitando um deficiente corte de cabeça adversário para se isolar e atirar a contar.

Com este resultado, o Leipzig ficou só na liderança da Liga alemã, contudo o Borussia Dortmund, Freiburgo, Wolfsburgo e Bayer Leverkusen ainda o podem igualar, caso vençam também nesta ronda.