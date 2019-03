Alemanha vai ter videoárbitro na segunda divisão

Hoje às 16:08 Facebook

Twitter

Partilhar

VAR entra em ação na próxima temporada. Clubes do segundo escalão aprovaram a entrada da nova ferramenta.

Os 18 clubes da segunda liga alemã de futebol decidiram implementar o sistema de videoárbitro (VAR) a partir da próxima época, anunciou o organismo que gere a competição.

"Vão ser tomadas as medidas necessárias para que a tecnologia do videoárbitro esteja disponível na segunda divisão no início da próxima temporada, em 26 de julho", refere a liga alemã, em comunicado.

Até essa data, todos os estádios deverão ser ligados ao centro de controlo de Colónia, que coordena o sistema de VAR que é utilizado na Bundesliga, desde o verão de 2017.

À exceção da Liga inglesa, que deverá começar a utilizar o sistema na temporada 2019/2020, o VAR já é utilizado nas principais ligas europeias.