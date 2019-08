Alemão Tobias Stieler apita Krasnodar - F. C. Porto

Hoje às 11:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O alemão Tobias Stieler foi o árbitro nomeado pela UEFA para dirigir, na quarta-feira, pelas 18 horas, a receção dos russos do Krasnodar ao F. C. Porto, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O árbitro de 38 anos terá como assistentes os compatriotas Christian Gittelmann e Rafael Foltyn, sendo Christian Dingert, igualmente alemão, o quarto árbitro.

Tobias Stieler nunca apitou jogos dos dragões nas competições europeias, mas já é conhecido do público português, tendo dirigido embates do Sporting e do Braga na Liga Europa e da seleção nacional de sub-21, todos com desfechos negativos para as formações lusas.