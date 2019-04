Alex Telles: "Acho que estamos mais preparados para este duelo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 13:22 Facebook

Em entrevista ao site oficial da UEFA, Alex Telles afirmou que a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Liverpool, será "muito difícil" mas vincou que o F. C. Porto estará "mais preparado".

Na quarta-feira, o F. C. Porto recebe o Liverpool para defrontar a segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Na primeira mão, em Inglaterra, os dragões perderam por 2-0 mas, apesar da desvantagem, o brasileiro Alex Telles acredita que os azuis e brancos ainda têm uma palavra a dizer.

"Passámos por muita coisa juntos e acho que estamos mais preparados para este duelo. Salah, Mané, Firmino... Os atacantes do Liverpool são conhecidos em todo mundo. São grandes jogadores, de classe mundial, todos conhecemos as qualidades, por isso vai ser muito difícil", começou por dizer Alex Telles ao site oficial da UEFA.

Após uma fase de grupos sem somar qualquer derrota, o F. C. Porto chegou aos quartos-de-final com um golo do brasileiro, já no prolongamento frente à Roma. Um momento que Alex Telles recorda como um dos "mais especiais" da carreira.

"Posso dizer que [o golo apontado frente à Roma, na segunda mão dois oitavos] foi um dos momentos mais especiais da minha carreira, ou mesmo o mais especial. Foi um momento importante para mim e para o clube, porque a passagem aos quartos-de-final só ficou decidida perto aos 120 minutos, no final do prolongamento. Senti uma grande pressão e responsabilidade. Longevidade na prova? Acho que os segredos são concentração e trabalho de equipa. A união tornou-nos mais fortes e, é claro, foi a qualidade de jogo que exibimos em campo que nos permitiu chegar até aqui", observou.

O F. C. Porto recebe o Liverpool na quarta-feira, às 20 horas, no Estádio do Dragão.