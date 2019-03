Alex Telles chamado à seleção brasileira

Hoje às 20:04 Facebook

Lateral esquerdo do F. C. Porto rende o lesionado Filipe Luís. Estreia no Escrete até poderá suceder no Estádio do Dragão, no dia 23 de março, em jogo particular com o Panamá.

Alex Telles foi chamado pelo selecionador do Brasil. De fora das opções de Tite, selecionador brasileiro, continua Marcelo, do Real Madrid.

"O Alex é um jogador de 26 anos e com projeções futuras que observamos há algum tempo. Uma peça importante e de destaque dentro do Porto e que agora teremos a oportunidade de observar melhor dentro do ambiente da seleção", disse Edu Gaspar, coordenador de seleções, citado pela imprensa brasileira.

Além do jogo com o Panamá, outro desafio particular, três dias depois, com a República Checa, servirá a TIte para observar o maior número possível de jogadores com vista à convocatória para a Copa América, a divulgar em maio.